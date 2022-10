x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’ente Parco del Lura.

“Il Parco del Lura, il Parco Sorgenti del Torrente Lura, il Parco dei Mughetti e il Parco del bosco del Rugareto propongono un incontro formativo sul tema della gestione forestale all’interno dei Plis (Parchi Locali d’Interesse Sovracomunale).

L’incontro si svolgerà lunedì 17 ottobre 2022 nei locali della sede del Consorzio Parco del Lura a Caslino al Piano, con il seguente programma:

– ore 9.30 registrazione dei partecipanti

– ore 10.00 “La gestione forestale in Regione Lombardia: pianificazione, interventi e regole del taglio” Dott. Luca Corti della Regione Lombardia Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – Varese, Como e Lecco

– ore 11.30 pausa

– ore 11.50 “Buone pratiche di gestione forestale nel Parco del Lura” Arch. Francesco Occhiuto e dott. Mario Paganini

– ore 12.10 “Buone pratiche di gestione forestale nel Parco dei Mughetti” Ing. Paolo Zaffaroni

– ore 12.30 dibattito e conclusioni

L’incontro è rivolto a proprietari di boschi, imprese agricole e forestali, tecnici, liberi professionisti, tecnici e amministratori della P.A., Guardie Ecologiche Volontarie (massimo 2 per Ente).

Iscrizione obbligatoria da effettuare via e-mail ([email protected]) indicando nome, cognome e qualifica/ente di appartenenza, per un limite massimo di 60 posti disponibili.”

