SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Lorenzo Puzziferri, consigliere comunale di Obiettivo Saronno, sugli investimenti per lo sport in città.

“A fine 2021 grazie all’assessorato di Novella Ciceroni, il Comune di Saronno ottiene 5 milioni di euro tramite un bando ministeriale vinto.

La metà di questi dovrebbero essere dedicati agli impianti sportivi saronnesi che versano problematiche limitanti per le associazioni sportive che ci adoperano.

Nel mese di Febbraio, nonostante l’uscita di Obiettivo Saronno dall’attuale maggioranza – in ottica di lavorare sempre e comunque per migliorare la città e la linea dell’amministrazione – presenta una proposta all’amministrazione comunale basata su 3 concetti fondamentali per rendere Saronno attrezzatura come una vera città dello sport.

ASCOLTARE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Chi meglio di loro può conoscere le migliorie da apportare nelle varie strutture?

I centri sportivi “si devono vivere” per comprendere le necessità di ognuno, l’amministrazione comunale non ha ancora provveduto a questo, ma si affiderà ai tecnici.

PRIORITÀ DI INVESTIMENTO

Ogni settimana sui media si verificano problematiche non indifferenti.

I nonni e i genitori che fanno autonomamente manutenzione straordinaria per il Paladozio; dalla capienza di sole 99 persone dello stadio Colombo Gianetti per eventi di livello regionale/nazionale; problemi di illuminazione di gran parte degli impianti sportivi presenti.

UNA CASA (ADEGUATA) PER TUTTI

Alcune associazioni sportive che portano il nome della nostra città, non hanno spazi adeguati oppure si allenano fuori città per svolgere la propria attività.

Vista la mancanza di spazi, non resta che organizzarsi e crearsi nuovi spazi affinché i giovani del nostro circondario possano praticate attività organizzata e libera in aree accoglienti e sicure.

