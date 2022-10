x x

SARONNO – Cinquanta atleti provenienti da tutta Europa sono scesi in campo per sfidarsi ai campionati europei 2022 di tiro con l’arco a cavallo organizzati dalla Ihaa, la federazione internazionale di questa disciplina. I migliori arcieri a cavallo si sono radunati a Gauchoux per una competizione che prevede tre specialità: tower, raid e hunt.

La Tower, una prova nella quale i cavalieri al galoppo devono scoccare il maggior numero di frecce verso tre bersagli posti su una torre percorrendo a tutta velocità una pista lunga 90 metri. La Raid, dove velocità e precisione sono necessari per colpire i bersagli posti sulla pista lunga 150m, nel minore tempo possibile. La Hunt, un percorso in campagna lungo 1,5 chilometri nel quale gli arcieri a cavallo si lanciano al galoppo per colpire bersagli e sagome tridimensionali di selvaggina, anche saltando ostacoli e affrontando cambi di pendenza improvvisi.

La squadra nazionale ha partecipato a questo evento con tre atleti provenienti da tutta Italia. La prestazione sportiva è stata più che positiva per i nostri cavalieri, i quali hanno potuto vivere un’esperienza unica grazie al confronto con i migliori arcieri a cavallo del vecchio continente. Saronno è stata ben rappresentata da un’atleta juniores che vive e si allena a Saronno presso l’associazione ippica La Francesina, una delle poche scuole che propone questa disciplina in Italia.

Sotto la guida di Frédérik Durand, istruttore di equitazione ed esperto in arcieria a cavallo, Silvia Fagioli ha partecipato ai campionati Europei ottenendo una buona prestazione complessiva e risultando la migliore della squadra azzurra.

“Chiunque ami la natura, lo sport all’aria aperta ed i cavalli – concludono dalla Francesian – dovrebbe cimentarsi in questa impegnativa e divertente attività sportiva; alla Francesina tutti i giorni ci sono bambini, ragazzi e adulti che si allenano a centrare il bersaglio. A metà ottobre il prossimo impegno sportivo della squadra agonistica della Francesina, ai Campionati Nazionali 2022 che si svolgeranno a Roma”.

