SARONNO – Disavventura questa mattina per una ragazzina di 12 anni: stava andando a scuola e quanto era praticamente arrivata a destinazione è caduta dalla bicicletta. Il fatto è accaduto alle 8 in via Pola nei pressi delle medie Bascapè. Immediato l’intervento di una ambulanza della Croce rossa saronnese. La dodicenne è stata visitata e medicata direttamente sul posto, non ha riportato gravi lesioni.

L’intervento dell’autolettiga nell’orario di ingresso a scuola degli studenti non è comunque passato inosservato, anzi creando un certo e comprensibile allarme fra i presenti.

(foto archivio: l’incidente si è verificato nei pressi della scuola media Bascapè di via Ramazzotti, nella zona centrale di Saronno)

07102022