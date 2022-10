x x

SARONNO – La segnalazione è arrivata stamattina, venerdì 7 ottobre, da alcuni saronnesi che alla ricerca del numero di telefono per contattare l’ufficio anagrafe si sono ritrovati davanti ad una schermata insolita.

Invece dell’home page del sito comunale c’è un avviso che dice di prestare attenzione perchè il sito potrebbe non essere sicuro. Un problema tecnico legato al sistema di criptazione https del sito comunale. Allertati dagli utenti, che comunque possono accedere al sito con qualche clic e l’accesso non protetto, i tecnici comunali si sono messi subito al lavoro per risolvere il problema.

Il sito comunale dovrebbe comunque essere nei prossimi mesi al centro di un completo maquillage. Tra gli obiettivi annunciati dall’attuale Amministrazione comunale nella speranza di rendere più fruibile e accessibile la macchina comunale ai cittadini anche tramite le potenzialità offerte dalla Rete, c’è anche un rifacimento completo della casa online del Comune.

