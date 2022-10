x x

SARONNO – Sabato sera al Pala Ronchi di via Colombo, casa dell’Az Robur Saronno, arriva la neopromossa, ma “matricola terribile” Marnatese. Saliti dalla C Silver dopo una cavalcata entusiasmante, gli avversari odierni dei saronnesi hanno vinto le prime due gare di campionato anche in C Gold mostrando tanta voglia di mettersi in mostra anche al piano superiore. “Ci vediamo al palazzetto per tifare i ragazzi in questo impegno difficile!” l’invito dei dirigenti roburini. La gara, valevole per la terza giornata del campionato di basket maschile serie C Gold, si disputa dalle 21.

Questa settimana l’Az Saronno ha annunciato l’inserimento in rosa del forte giocatore argentino Guido Villamil Galan.

(foto archivio)

08102022