x x

SARONNO – Ancora indisponibile lo stadio comunale “Colombo Gianetti” di via Biffi, in attesa che il campo di gioco sia pronto, e si risolvano i problemi legati alla capienza consentita per la tribuna centrale, per la Coppa Italia il Fbc Saronno aveva già stabilito di disputare la gara “casalinga” infrasettimanale dei prossimi giorni contro il Mariano su campo “neutro” a Lazzate, anche perchè trattandosi di un match serale si tratta di una scelta praticamente obbligata, per via dell’inaffidabilità del vetusto sistema di illuminazione dell’impianto. Ma proprio nelle scorse ore la Federcalcio ha comunicato anche un cambio di data: da mercoledì, come originariamente previsto, c’è uno “slittamento” a giovedì 13 ottore, con inizio sempre alle 20.45, ed incontro sempre sul campo in sintetico dello stadio lazzatese di via Laratta, che già recentemente ha ospitato i saronnesi.

L’incontro è valevole per i sedicesimi di finale del torneo: si tratta di un incontro di sola andata ad eliminazione diretta, in caso di parità seguiranno i calci di rigore.

(foto: lo stadio di via Laratta a Lazzate)

08102022