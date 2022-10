x x

CARONNO PERTUSELLA – In occasione dei 125 anni del Corpo Musicale Concordia Santa Cecilia Aps, con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Caronno Pertusella, ci sarà questo pomeriggio l’Academy parade band music festival.

All’evento presenzieranno anche tanti complessi musicali ospiti: bande dei paesi limitrofi come il Corpo musicale Santa Cecilia di Gerenzano, accompagnato da majorettes e il Corpo musicale Santa Cecilia di Garbagnate Milanese; bande extraregionali: la General Vincent Marching Band da San Benigno Canavese, provincia di Torino e la banda Sociale di Tione, provincia di Trento. Parteciperà addirittura un complesso musicale straniero, la Musikverein Aitrach E.V. (Aitrach, Germania).

Il programma e l’itinerario che i complessi musicali seguiranno è il seguente: ore 16 esibizione in Piazza Vittorio Veneto, il corteo proseguirà in via IV Novembre, via Damiano Chiesa e Corso Italia, dalle 16.15 ci sarà l’esibizione in Piazza Aldo Moro, il corteo proseguirà in via XXV Aprile, via Favini, via Dante e via Adua, alle 17.30 ci sarà l’esibizione in via Adua, seguirà il termine del corteo alla Chiesa della purificazione. Alle 20.45 ci sarà l’esibizione finale di tutti i gruppi partecipanti.

Domenica 9 ottobre, alle 10 a Bariola, ci sarà l‘intrattenimento musicale con la banda di Aitrach, l’ingresso sarà libero, in caso di maltempo la manifestazione si svolgerà al palazzetto dello sport alle 21.

Per maggiori informazioni: www.academyparadeband.it oppure mandare una mail all’indirizzo [email protected]

