Ceriano Laghetto, gli auguri del Comune per i 100 anni di Severina

CERIANO LAGHETTO – Severina Borghi ha compiuto lunedì 100 anni. Nata a Ceriano Laghetto il 3 ottobre 1922, ha sempre vissuto in paese, fino al suo recente trasferimento in casa di riposo a Nova Milanese. Lunedì pomeriggio è stata raggiunta nella sua attuale residenza dall’assessore Antonio Magnani in rappresentanza dell’Amministrazione comunale per la consegna di un omaggio floreale. La signora, ancora lucida e attiva, ha ricordato i tempi della sua giovinezza e la sua vita dedicata soprattutto al lavoro nei campi e alla famiglia. “E’ stato un piacevole incontro con la signora Severina, che ci ha raccontato i suoi ricordi di Ceriano Laghetto e ha detto sorridendo che ora punta al traguardo dei 150 anni” ha rimarcatoo l’assessore Magnani.

