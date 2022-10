x x

CESATE – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’associazione “Eroi nel quotidiano – Cesate”.

“Torna Urban Nature e la Natura si fa Cura. Sabato 8 e domenica 9 ottobre torna Urban Nature, la festa della Natura in città, con l’obiettivo di rendere sempre più evidente il valore della natura in città e rinnovare il modo di pensare e pianificare gli spazi urbani, ridando spazio alla biodiversità.

L’urgenza è dettata dal fatto che la natura in città ha un inestimabile valore nel garantire e accrescere il nostro benessere urbano: oggi nelle città italiane il verde attrezzato allo sport e al gioco rappresenta appena il 14% del verde urbano.

La natura in città ha effetti benefici anche sul benessere psico-fisico, in particolare dei più giovani. Per i bambini ricoverati in ospedale e per la loro riabilitazione la natura offre infiniti stimoli a livello motorio sensoriale e percettivo.

Ecco perché abbiamo deciso di organizzare una grande raccolta fondi nelle piazze italiane, dove grazie all’acquisto di una piccola felce potrete aiutarci a portare la natura negli ospedali pediatrici.

Un regalo che si trasformerà in un enorme beneficio per migliaia di piccoli pazienti.

Ti aspettiamo sabato e domenica in piazza del Poss in via Roma a Cesate, dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30

E se vuoi darci una mano come volontario/a non esitare sarai il benvenuto/a chiamaci al 3475050567.

(Foto d’archivio)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn