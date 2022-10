x x

COGLIATE – Momentaneamente “a riposo” le tre campionesse di Cislago e dintorni, ieri sera al quiz di Rai 1, “Reazione a catena” c’era invece Erika Pisani, 27enne residente a Cogliate. Erika ha preso parte alla trasmissione “in squadra” con due colleghi di lavoro. Ci hanno provato, inviando la richiesta di partecipazione e ad inizio settembre c’è stato il provino negli studi tv di Napoli.

Come prevede il quiz, il gruppo si è innanzitutto dovuto dare un nome, hanno scelto “Pneumagici”, perchè lavorano in un’azienda che si occupa di pneumatici. Al team della giovane cogliatese non è andata bene, e comunque si sono ben disimpegnati contro i campioni in carica.

