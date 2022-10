x x

SARONNO – Oggi a Saronno le Final Four della Coppa Italia di Softball. Quattro squadre in lotta per l’ultimo trofeo della stagione ed un posto in Europa Conclusa l’Italian Softball Series con il primo scudetto nella storia dell’Inox Team Saronno, la stagione del softball cala il sipario proprio sul diamante delle neocampionesse d’Italia sabato 8 ottobre con le Final Four di Coppa Italia.

Tra le quattro squadre impegnate ci sono le due finaliste dell’Italian Softball Series, Inox Team Saronno ed Mkf Bollate, oltre alle vincitrici della seconda fase della Coppa Italia disputatasi due settimane fa, Rheavendors Caronno e Mia Office Blue Girls Pianoro.

La prima semifinale, Mkf Bollate contro Rheavendors Caronno, rivincita della recente semifinale Scudetto, inizierà alle 15, seguita dalla sfida tra Inox Team Saronno e Mia Office Blue Girls Pianoro. Le due squadre vincitrici si affronteranno nella finalissima che vedrà il via mezz’ora dopo il termine della seconda semifinale. La squadra vincitrice, o la seconda classificata nell’eventualità in cui fosse l’Inox Team Saronno a sollevare la coppa, accede alla European Champions Cup 2023.

La Coppa Italia di softball torna a disputarsi per la prima volta dalla stagione 2019. Nell’ultima occasione fu l’Mkf Bollate a trionfare, per la quarta volta nella sua storia, ed è l’unica compagine delle quattro presenti in questa Final Four ad aver già vinto in passato questo trofeo.

Programma final four Coppa Italia

Sabato 8 ottobre

Mkf Bollate – Rheavendors Caronno (alle 15)

Inox Team Saronno – Mia Office Blue Girls Pianoro (30’ dopo la fine della prima semifinale)

Vincente semifinale 1 – vincente semifinale 2 (30’ dopo la fine della seconda semifinale)

