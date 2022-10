x x

SARONNO – Ha avuto luogo alle 10 di questa mattina l’inaugurazione della 45° edizione della mostra micologica, organizzata dall'”Associazione micologica Bresadola”, gruppo G. Ceriani, con la collaborazione dell’amministrazione comunale.

All’evento hanno presenziato il vicesindaco Laura Succi, che ci ha tenuto a ringraziare Unitre per aver ospitato la mostra, e si è detta fiduciosa affinché “questo spazio possa essere location per altre manifestazioni”, e l’assessore all’Ambiente Franco Casali, che ci ha tenuto a ribadire il grande dell’impatto che i funghi hanno sull’ecosistema, sottolineando anche l’importanza di conoscere le varie specie “C’è chi i funghi, quando li incontra li distrugge, pensando di fare un favore, ma in realtà essi contribuiscono al funzionamento dell’ecosistema (…) alcuni funghi sono velenosi e tossici, è quindi opportuno quando non si conosce la specie, andare alla sezione micologica per ricevere maggiori informazioni. Hanno presenziato altresì Lucia Saccardo, presidente di Unitre e gli organizzatori della mostra, primo fra tutti il presidente Marco Misani.

L’impostazione della mostra vede tre lunghi tavoli con funzione di espositori, in cui sono distribuite 120 tipologie diverse di funghi, con tanto di scheda tecnica che ne evidenzia le principali caratteristiche, la provenienza e la commestibilità o la non commestibilità o addirittura la tossicità.

Per avvicinare i giovani al mondo della micologia, è stato allestito anche un piccolo spazio intitolato “L’immaginario micologico nel periodo giurassico”, poiché i funghi sono tra gli organismi più antichi del mondo.

La mostrarà sarà aperta oggi fino alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30, mentre per domani l’orario di apertura sarà dalle 9 alle 12.30, e dalle 14.30 alle 19.

