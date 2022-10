x x

SARONNO – Fervono i preparativi per l’organizzazione di un evento in via Roma un vero e proprio street party organizzato chiudendo l’arteria al centro di un intervento di riqualificazione innovativo per la città di Saronno che nei progetti dell’Amministrazione dovrebbe essere replicato in altre parti della città.

“L’idea di chiudere via Roma al traffico e svolgervi una serie di attività che vanno dal gioco dei bimbi, alla musica, allo street food & beverage, e a varie attività di socializzazione – spiega l’assessore alla Mobilità Franco Casali – si collega alla necessità di valorizzare brani della città che possono e devono essere vissuti dai cittadini, e non essere utilizzati prevalentemente per il solo passaggio. Si collega ovviamente all’opportunità di rilanciare il commercio che con le sue attività di vicinato e vetrine, oltre ad offrire un servizio personalizzato, contribuisce a rendere più vivibile e sicura la città, in una parola a renderla a misura d’uomo”.

Dell’ultimo tratto di via Roma e della sua riqualificazione si è parlato molto in città soprattutto per il salvataggio del viale alberato quei bagolari che, in modo stilizzato, fanno capolino anche sul volantino dell’evento.

“Il programma esposto in modo succinto nel volantino prevede, per le attività di socializzazione, la presenza di tavoli e sedie per piccini e adulti, dove i primi potranno fermarsi ad esempio per disegnare animali, fiori, piante, biciclette e i secondi per giocare a dama, scacchi, carte. Ci sarà una Marching Brass Band di musicisti professionisti che animerà allegramente tutta la via dalle 16,30 alle 18,30; somministrazioni all’esterno dell’esercizio di bevande e cibo; la possibilità per piccini e bambini di partecipare a partire dalle 14,30 ad una gimkana attrezzati con bici e caschetto, e dimostrazioni di attività ludico sportive“.

Un’iniziativa con un rimando a quanto fatto recentemente in piazza De Gasperi sempre con l’obiettivo di restituire parte della città alla socialità come spiega ancora Casali:”Il tutto all’insegna della riappropriazione e condivisione di spazi sociali, analogamente a quanto fatto col “Parking Day”. I cittadini sono ovviamente invitati a venire a piedi, in bici, con i pattini per fare in sicurezza l’attività che preferiscono, perché la strada sarà chiusa al traffico dal primo pomeriggio sin verso le 19,30″

In caso di pioggia l’evento sarà rinviato alla prima domenica successiva.

