Basket C Gold, terza vittoria di seguito per l’Az Robur Saronno

SARONNO – Sabato sera positivo per l’Az Robur Saronno, in casa impegnata nel campionato di pallacanestro maschile serie C Gold: i roburini hanno messo a segno la terza vittoria consecutiva.

“Si soffre al Palaronchi per i ritmi non elevatissimi della partita e per la fisicità messa in campo da Marnate. I ragazzi comandano dall’inizio ma non riescono a scappare sino al terzo quarto quando il classico periodo Robur (26-18 di parziale) apre alla fuga decisiva. Il resto lo fanno la difesa e buone decisioni in attacco che costringono gli avversari a spendere molti falli. Finisce 75-66” riepilogano dalla Robur.

Per quanto riguarda i singoli, 16 quelli realizzati da Tresso (top scorer) e altri tre in doppia cifra Beretta, Ugolini e De Capitani.

09102022