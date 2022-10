x x

CERIANO LAGHETTO- Nella 6′ giornata del campionato di Prima Categoria, nel Girone B, il Ceriano Laghetto ospita in casa l’Alto Lario Calcio in una partita giocata senza troppe difficoltà dalla squadra di casa che si porta a casa i 3 punti vincendo per 2 a 0.

Prima del fischio d’inizio, è stato svolto un minuto di raccoglimento in ricordo dell’ex dirigente del Ceriano Laghetto Gastone.



Nel primo tempo la squadra di casa parte molto bene, creando diverse occasioni da goal, ma senza riuscire momentaneamente a portarsi in vantaggio. Dopo svariati tentativi, il Ceriano trova l’1 a 0 con la rete del numero 7 Cossa. In questa fase di gioco arriva anche il raddoppio casalingo con Ippolito che, oltre a procurarsi un calcio di rigore, lo realizza spiazzando il portiere avversario Pedrazzini. Sul finire dei primi 45′ l’Alto Lario Calcio rimane in 10 uomini complicando così una possibile rimonta nel tempo successivo.



Nel secondo tempo di gioco il Ceriano abbassa molto i ritmi del gioco, forte anche della superiorità numerica. Non ci sono molte occasioni né a favore della squadra di Mister Motta, né a favore degli ospiti e, così, il match termina sul risultato di 2-0.



Con questa vittoria il Ceriano Laghetto si porta in 4′ posizione e a 11 punti in classifica, a -5 dalla capolista, l’Ardita Cittadella 1934; L’Alto Lario Calcio, invece rimane fermo a 5 punti in 13′ posizione.



Ceriano Laghetto-Alto Lario Calcio 2-0

CERIANO LAGHETTO: Arrivabeni, Degiorgi, Dambra, Corti, Menegon, De Boni, Cossa, Maringoni, Marone, Ippolito, Campo. A disp: Malventi, Buraschi, Galliani, Pascale, Di Mauro, Giacumbo, Gobbo, Vismara, Pepe.

ALL. Motta

ALTO LARIO CALCIO: Pedrazzini, Damonte, Braga, Dell’Oca, Lancetti, Zanotta A., Piazzi, Mazzucchi, Zanotta L., Scotti, Zanella. A disp: Bergomi, Dell’Era, Marsiglia, Scotti, Bertera, Bongiasca, Merga, Maffia, Pizzagalli.

ALL. Del Nero.