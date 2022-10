x x

COGLIATE – Partita che si sblocca solo al 33’ del primo tempo grazie alla rete di Pascale che porta in vantaggio la squadra di casa con un tiro dal limite dell’area dopo aver ricevuto palla dal compagno Beretta.

Cogliatese che non si fida dell’1-0, motivo per il quale dopo soli 13 minuti dal rientro dagli spogliatoi, trova il secondo goal con Beretta che insacca la palla in rete di testa a seguito del cross arrivato dalla punizione del marcatore della prima rete. Partita che viene chiusa definitivamente da Cimnaghi che segna il 3-0 poco prima del triplice fischio del direttore di gara.

La partita dunque finisce con il tris della Cogliatese ai danni del Lonate Pozzolo che crea pochissimo in fase offensiva e che continua ad avere diverse lacune difensive. Cogliatese invece che dimostra di essere non solo la squadra padrone di casa ma anche la padrona del campo e che con i 3 punti odierni si avvicina al 10° posto occupato dall’Ardor.

Aldo Falgares

ASD COGLIATESE – ASD CALCIO LONATE POZZOLO 3-0

Asd COGLIATESE: Salvadore, Pastore, Ventrella(19′ st Rose), Balestrini, Saleri, Chiari, Quici(20′ st Manno), Ferrario Ro, Beretta(31′ st Cattaneo), Pascale(16′ st Cimnaghi), Borghi(41′ st Zampieri). A disposizione: Ortolan, Basilico, Rose, Ferrario Ri, Avella. All: Celano.

Asd CALCIO LONATE POZZOLO: Sfragaro, Bossi(22′ st Trii), Bratti(20′ st Zanonato), Caprioli, Cerullo, Cirillo, Diana(1′ st Sozzi), Ermocida(20′ st Tosetti), Ferrario L, Lampaca, Lofrano(1′ st Sciuto). A disposizione: Sanna, Sella. All: Colombo.

Marcatori: 33’ (pt) Pascale (C), 13’ (st) Beretta (C), 46’ (st) Cimnaghi (C).