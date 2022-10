Calcio 2′ cat. X, pari deludente per Cistellum contro Oratorio Lainate

x x

CISLAGO- Nella 6′ giornata del campionato di Seconda Categoria, nel Girone X, l’Oratorio Lainate è ospite del Cistellum, che dopo l’immeritata sconfitta nella scorsa partita contro l’Antoniana, prova a ritornare ad ottenere i 3 punti, ma un buon Oratorio Lainate lo ferma sul risultato di 2-2. Un passo indietro nelle prestazioni della squadra allenata da Mister Giussani, che lamenta soprattutto la poca concretezza davanti al portiere che non permette di chiudere le partite e, quindi di portare a casa la vittoria.



Nella prima fase di gioco il Cistellum gioca bene e lascia pochi spazi agli avversari e al 37′ ha la prima grande occasione del match con Cozzi che non sfrutta l’assist di Costanzo, anche a causa della grande parata di Baron. Dopo soli 5 minuti, però la rete del vantaggio casalingo arriva con Rimoldi che, su calcio di rigore, porta avanti i viola.



Al rientro dagli spogliatoi, però, il Cistellum si addormenta subito, al 1′ minuto e l’Oratorio Lainate pareggia con la rete siglata da Di Patria. La reazione della squadra di Giussani è presente, infatti al 63′ riesce a trovare il momentaneo 2-1 con una bella discesa di Bonfrate sulla fascia che serve Lobianco che, in scivolata, spinge il pallone in rete. Negli ultimi minuti del match la squadra ospite si spinge alla ricerca del pari, che viene trovato all’86’ da Andreotti che colpisce di testa servito bene dal calcio di punizione di Scaratti. Finisce quindi in parità per 2-2 la partita tra Cistellum e Oratorio Lainate.



Con questo pareggio il Cistellum scende di qualche posizione in classifica, posizionandosi 4′ tra le file del campionato, a -4 dalla vetta mantenuta salda dal Gorla Minore. Oratorio Lainate che, invece, sale a 4 punti e 12′ in classifica.



Cistellum 2016-Oratorio Lainate Ragazzi 2-2

CISTELLUM 2016: D’Auria, Roma, Bonfrate, Costanzo Z., Simone, Caruggi (21′ s.t. Fusetti), Cozzi (42′ s.t. Pusceddu), Costanzo A., Lobianco (39′ s.t. Jaouhar), Rimoldi, Colombo (23′ s.t. Marazzi). A disp: Naccari, Hati, Sassi, Radice, Montan.

ALL. Giussani.

ORATORIO LAINATE RAGAZZI: Baron, Barbarino (5′ s.t. Colombo), Rossi (39′ s.t. Pasini), Martelli, Andreola, Tagliabue, Di Patria, Murru (33′ s.t. Tresoldi), Scaratti, Dell’Acqua, Serighelli (41′ s.t. Salvato). A disp: Martini, Cattaneo, Orlandi, Pandini, Consiglio.

ALL. Rusconi.