SEREGNO – Sconfitta amarissima per la Caronnese che, in pieno recupero, cade al Ferruccio. Vince il Seregno, che passa con un gol di Silenzi dopo una partita equilibrata.

Moretti cambia rispetto al passato, con un 4-4-2 che vede Gini largo a destra e Duguet a sinistra, con Austoni più vicino a Gaeta. Caronnese che parte con il piglio giusto, con un paio di cross messi in mezzo da Austoni e Pandini, su quest’ultimo prova la mezza girata Duguet senza effetti. Cresce il Seregno, con un paio di tiri da fuori di Felleca e Sordillo, ma il più pericoloso è Diop con un colpo di testa che va alto di un nulla. Passata la paura, si rivede la Caronnese con la girata di Gaeta su corner murata da un difensore e il tiro di Duguet a lato. L’occasione più importante, prima del riposo, è sui piedi di Austoni ben imbeccato da Gaeta, ma il numero 10 rossoblù manda a lato il diagonale da dentro l’area di rigore.

Non cambia il copione nel secondo tempo, col botta e risposta tra Duguet e Felleca (l’attaccante del Seregno rischia l’eurogol in girata). La Caronnese crea ma non incide quando deve tirare in porta, l’emblema è al minuto 12 quando Duguet sfonda sulla sinistra ma in area di rigore nessuno riesce a girare in porta, con Gini che fa il possibile senza però concludere. Dall’altra parte è sempre Felleca il più pericoloso, ma il tiro del numero nove scheggia la parte alta della traversa. Coi cambi Moretti cambia le coppie mentre il Seregno diventa più offensivo con gli interpreti, l’episodio decisivo è al primo minuto di recupero col tiro cross di Mballo che trova solo Silenzi sul secondo palo. È il gol vittoria, che fa malissimo alla Caronnese che nel finale non trova il pari sulla girata di Motta con De Bono che miracolosamente para e tiene lì il pallone.

SEREGNO-CARONNESE 1-0

SEREGNO (4-3-1-2): De Bono; Rusconi, Priola, Bigolin, Sordillo (34’ st Mballo); Lugnan (7’ st Bartolotta), Staffa (20’ st Pozzoli), Iurato (29’ st Santonocito); Henin; Diop, Felleca (34’ st Silenzi). A disp.: Sala, Bardotti, Izzi, Zangrillo. All.: Lanzaro.

CARONNESE (4-4-2): Paloschi; Pandini, Alushaj, Galletti (48’ st Agello), Curci; Gini (42’ st Dragone), Vingiano, Tunesi, Duguet; Austoni (30’ st Motta), Gaeta (30’ st Vai). A disp.: Angelina, Dipalma, Cattaneo, Pierri, Achenza. All.: Moretti.

ARBITRO: Recupero di Lecce.

MARCATORE: st 46’ Silenzi.

NOTE: giornata piovosa, terreno in buone condizioni. Spettatori 200 circa. Ammoniti: Rusconi, Vingiano, Vai. Angoli 5-6. Recupero 1’, 5’.

09102022