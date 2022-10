x x

SARONNO – Mercoledì 5 ottobre, è stata inaugurata nei locali dello Spazio Big Santa Marta, la mostra “Parole” dell’artista Paola Greggio, Pr e event manager, che celebra così i suoi 40 anni nel mondo della comunicazione.

L’opera di Paola Greggio, consiste nel trasformare i giornali, e più nel dettaglio la cortissima vita dei giornali, che dopo un solo giorno diventano obsoleti, in opere d’arte, dando quindi una continuatività a quei titoli che dopo un giorno, o addirittura poche ore sono già “storia vecchia”.

La mostra è stata curata da Asola Group, neonata associazione di Carola Antonioli e Giorgia Massari. Durante l’inaugurazione sono intervenuti Ugo Maccola, presidente di Over Art, e Domenico Piraina, direttore del Palazzo Reale di Milano, tanti sono stati amici e colleghi dell’artista presenti al vernissage.

Paola Greggio ha trascorso la vita nell’ambiente giornalistico, «Il mio lavoro ha influenzato molto la mia arte» racconta. «Dagli anni ’80 mi occupo di comunicazione e vivere all’interno di un ufficio stampa fa comprendere tutto il lungo processo che sta dietro a una notizia e allo stesso modo fa prendere coscienza del fatto che dopo 24 ore dall’uscita, questa si spegne. Ma il vero input all’inizio della mia esperienza artistica è arrivato dal fortunato incontro con Silvia Dayan, artista di grande sensibilità, creatività e generosità. Mi ha insegnato a usare le spatole e a plasmare la materia per dare alla tela la forma dei miei pensieri. Quei pensieri che fluiscono e prendono forma grazie alle parole sulla carta stampata, che modello e valorizzo, immaginando percorsi, mondi, occasioni».

La mostra sarà visitabile fino al 26 ottobre, inoltre ogni mercoledì di ottobre, saranno presenti alle 18.30 artisti che dialogheranno con Paola Greggio sul tema delle parole.

photo Credits: Manuele Mangiarotti

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn