SARONNO – E’ iniziato sotto la pioggia battente l’ultimo giorno di permanenza a Saronno della statua della Madonna di Fatima arrivata a Saronno sabato scorso in elicottero.

Stamattina alle 10 l’arcivescovo Georg Gänswein ha presieduto la messa in Prepositurale e alle 15.30 sarà lui a concludere la giornata di preghiera con la preghiera di congedo e la consacrazione di Saronno al cuore sacro di Maria. E’ infatti saltata la successiva processione per portate la statua al centro sportivo Ugo Ronchi. Il simulacro, infatti, non ripartirà da Saronno in elicottero e quindi non il percorso a piedi con i fedeli è stato annullato.

