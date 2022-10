x x

GERENZANO – Domenica 16 ottobre, dalle 14 alle 16, al Parco degli Aironi Ardea Onlus, ci sarà un evento proposto da “I Falconieri della Rosa Blu” intitolato “Alla scoperta della Falconeria”. La giornata sarà dedicata ai più piccoli, dai 6 ai 12 anni.

Questo evento in particolare, è stato proposto con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani al rispetto per la natura, e degli esseri viventi che ne fanno parte, in particolar modo dei rapaci ancora poco conosciuti, i quali rivestono l’anello più importante della catena alimentare, e pertanto si rivelano utili per l’equilibrio dell’interno eco-sistema e nel rapporto con l’uomo.

Il costo di partecipazione sarà di 5 euro ciascuno.

Per maggiori informazioni, inviare un messaggio WhatsApp ad Alessia Zaffaroni: 3456351572.

