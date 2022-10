x x

SARONNO – “Ora che abbiamo accompagnato la Madonna nelle vie della città illuminandole facciamo qualcosa per noi e per la nostra vita, lasciamoci guidare noi, ogni giorno, dalla Madonna di Fatima”. Sono le parole dell’arcivescovo Georg Gänswein, prefetto della casa pontificia e segretario particolare del Papa emerito Benedetto XVI con cui si è conclusa ieri sera la processione mariana organizzata nell’ambito del tour in città per la presenza della statua della Madonna di Fatima. (QUI LA DIRETTA DE ILSARONNO)

La Prepositurale, pur essendo la più grande chiesa cittadina, ha faticato a contenere i fedeli che hanno voluto essere presenti al momento di preghiera e di devozione. Il religioso è arrivato qualche minuto prima delle 21 e si è raccolto in preghiera davanti all’altare. Presenti anche le autorità cittadine il sindaco Augusto Airoldi, il presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli con gli assessori Francesca Pozzoli, Laura Succi e Ilaria Pagani e il consigliere comunale Mattia Cattaneo.

Con le fiaccole e accompagnati dalla banda cittadina di fedeli hanno attraversato il cuore di Saronno: via Portici, via San Cristoforo, via Cavour, piazza Avis, corso Italia per tornare in piazza Libertà scortando la statua portata dagli scout del gruppo cittadino e dai genitori dell’oratorio cittadino.

Oggi alle 10 la messa con arcivescovo Georg Gänswein, prefetto della casa pontificia e segretario particolare del Papa emerito Benedetto XVI. Alle 15.30 sarà lui a concludere la giornata con la preghiera di congedo e la consacrazione di Saronno al cuore sacro di Maria. Salta la successiva processione per portate la statua al centro sportivo Ugo Ronchi. Il simulacro, infatti, non ripartirà da Saronno in elicottero e quindi non il percorso a piedi con i fedeli è stato annullato.

Per le foto si ringrazia Edio Bison

