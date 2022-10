x x

SARONNO – Festa al diamante saronnese di via De Sanctis dove le locali sabato pomeriggio e sera hanno ospitato le final four della Coppa Italia del softball, e la Coppa se l’è aggiudicata proprio l’Inox Team Saronno battendo in una “tirata” finalissima la Rheavendors Caronno, 1-0. Davvero la ciliegina sulla torta alla straordinaria stagione del Saronno, che ha vinto tutto: ad agosto la Coppa delle Coppe a Viladecans in Spagna, ed una settimana fa lo scudetto nella finale con il Mkf Bollate. E ora per il club del presidente Massimo Rotondo è quindi arrivato anche il tripete.

Le final four

Ad aprire l’intensa giornata di sabato, alle 15 è stata Mkf Bollate-Rheavendors Caronno con la vittoria in rimonta delle caronnese, 5-4.

Nell’altra semifinale, tardo pomeriggio, l’Inox Team Saronno ha quindi superato 1-0 il Pianoro della propria ex lanciatrice Veronica Comar, così raggiungendo Caronno nella finalissima, che è stata quindi giocata dalle 19.30 in avanti.

