Softball, il triplete dell’Inox Team Saronno. Intervista al presidente Massimo Rotondo

x x

SARONNO – Traguardo straordinario per l’Inox Team Saronno ed anche per la città di Saronno: “Si fa un po’ fatica a realizzare quel che si è fatto e quello che è successo. Vincere la Coppa delle Coppe ad agosto in Spagna è già stato un obiettivo straordinario, poi abbiamo vinto lo scudetto che era un obiettivo fortemente voluto e cercato, e adesso anche la Coppa Italia, ciliegina in una stagione eccezionale – riepiloga il presidente, Massimo Rotondo – Complimenti alla squadra e allo staff”.

Oggi cosa vorresti ri-vincere l’anno prossimo? “Ripetersi non è facile, mi piace pensare alla Coppa dei campioni, alla quale ci siamo qualificati vincendo il campionato, per avere la gioia di confrontarci con le migliori squadre europee. Intanto però mi godo questi risultati e sono molto contento di avere visto il nostro impianto sportivo sempre pieno di gente, nelle partite decisive della stagione” conclude Rotondo.

Matteo Romanò

09102022