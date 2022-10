Softball, il tris del Saronno. La capitana Giulia Longhi: “Abbiamo fatto la storia del club”

x x

SARONNO – Battendo ieri sera nella finalissima la Rheavendors Caronno, l’Inox Team Saronno ha vinto la Coppa Italia, con Saronno che in questa stagione ha vinto tutto: ad agosto la Coppa delle Coppe a Viladecans in Spagna, ed una settimana fa lo scudetto nella finale con il Mkf Bollate. E ora per il club del presidente Massimo Rotondo è quindi arrivato anche il tripete.

“Abbiamo fatto la storia del club” dice la capitana saronnese Giulia Longhi nella videointervista al termine della partita con la Rhea. La Coppa Italia rimane dunque là dove si è fermato il Defender dello scudetto e dove, prima ancora, era andata la Coppa delle Coppe: a Saronno. L’Inox Team completa così una stagione fantastica e mette a segno uno straordinario tris che ha ben pochi precedenti nello sport agonistico.

Per le saronnesi sabato sera dopo il match è stato il momento dei più che meritati festeggiamenti.

