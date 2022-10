x x

SARONNO – Torna l’attesissimo appuntamento con la StraMatteotti la corsa per il quartiere amatissima da grandi e piccoli. L’iniziativa organizzata dall’associazione “il Gabbiano Odv” è stata organizzata per oggi domenica 9 ottobre e l’organizzazione ha deciso di tenere la gara anche in caso di pioggia.

“Siamo tornati – spiegano gli organizzatori – dopo mesi di lavoro con questo attesissimo evento che unisce gli abitanti del quartiere Matteotti di Saronno e che si prospetta come una festa. La manifestazione si configura come una camminata non competitiva per le vie del quartiere Matteotti e rappresenta la riedizione di un evento che in passato ha ricevuto molti consensi e la cui riproposizione siamo convinti possa animare nuovamente il quartiere. La giornata sarà ricchissima di attività anche in caso di maltempo”.

