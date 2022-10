x x

CARONNO PERTUSELLA – Stadio di corso della Vittoria strapieno sabato sera per l’Academy parade band music festival promosso per i 25 anni del Corpo musicale Santa Cecilia di Caronno Pertusella con il patrocinio del Comune.

Pubblico delle grandi occasioni

Tribuna strapiena, per questa riuscitissima iniziativa, con ospiti della banda caronnese anche quelle arrivate pure da molto lontano pur di essere presenti. Oltre al Sant Cecilia di Garbagnate Milanese, c’erano infatti la banda sociale di Tione (Trento), la General Vincent Marching band da San Benigno nel Torinese, il Santa Cecilia di Desenzano e dalla Germania la Musikverein Aintrach.

(foto: una immagine delle bande schierate sul campo dello stadio di Caronno Pertusella)

10102022