SARONNO – Pomeriggio di festa e divertimento all’ex bocciodromo Claudio Bonaiti dove domenica pomeriggio si è aperta la stagione della pista da pattinaggio sul ghiaccio.

Un’inaugurazione anticipata, come annunciato dall’amministratore unico di Saronno servizi dilettantistica Cesare Fusi a ilSaronno, per dare l’opportunità alla squadra di hockey cittadina di “allungare” stagione e allenamenti incrementando anche corsi e pattinaggio libero per tutti gli altri utenti. La novità ha fatto comunque la gioia di molti altri bimbi saronnesi e di diverse famiglie che ieri approfittando dell’inaugurazione hanno preso i pattini e si sono concessi un pomeriggio on ice. Tra i saronnesi presenti, oltre a Fusi, in prima linea per l’intera giornata, anche il sindaco Augusto Airoldi e l’assessore allo sport Gabriele Musarò.

“La risposta delle famiglie saronnesi ed anche dei comuni limitrofi è stata grande e inaspettata – spiega Fusi tracciando un bilancio dell’inaugurazione – tanti i bambini e i ragazzi che avevano voglia di divertirsi e di socializzare passando una domenica diversa pattinando sul ghiaccio. Un ringraziamento particolare a tutto lo staff della Saronno servizi sportiva che nonostante tutte le difficoltà degli ultimi giorni sono riusciti a preparare al meglio la struttura per l’apertura”.

Proseguono a pieno regime anche le iscrizioni ai corsi: “Chi fosse interessato può consultare il sito, gli iscritti non mancano ma c’è ancora qualche posto libero”.

