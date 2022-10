x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Asvap4, associazione di Saronno che interviene per il sostegno e l’aiuto psicologico.

Nel giorno in cui si celebra in tutto il mondo la giornata della salute mentale Asvap4 vuole dire a tutti che su questo tema da quasi 30 anni Asvap4 a Saronno c’è.

Asvap4 è una certezza per la città di Saronno: da oltre 25 anni si occupa di dare sostegno e aiuto a coloro che soffrono di disagio psichico e ai loro familiari. Rispetto al passato oggi il tema della salute mentale è sicuramente meno stigmatizzato grazie alle testimonianze di molti personaggi pubblici a livello nazionale e internazionale e purtroppo anche a causa degli enormi danni causati a questo proposito dalla pandemia. Tuttavia, molto, anzi moltissimo, rimane però ancora da fare.

Asvap4, associazione volontari per l’aiuto agli ammalati psichici, è stata fondata ufficialmente il 27 aprile 1994. Scopo della associazione è quello di dare un aiuto concreto alle persone con un disagio psichico e ai loro famigliari. La prima linea di intervento è quindi la vicinanza a chi per diverse ragioni a livello personale, famigliare o amicale si trova a doversi interfacciare con una forma di disagio psichico.

L’associazione partecipa attivamente e promuove campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, con l’obiettivo di diffondere una corretta cultura sul disagio psichico che consideri la persona più che il suo disturbo. Fondamentale è l’operato dei volontari, che da anni mettono a disposizione il loro tempo, sensibilità e consapevolezza delle esigenze delle persone con disagio, e costituiscono una risorsa fondamentale creando più di uno spazio di socializzazione sicuro e senza pregiudizio; l’associazione cerca sempre nuovi volontari: chi fosse interessato a dedicare anche qualche ora alla settimana alla causa è il benvenuto.

Tra i servizi Asvap4 figurano gruppi di auto-mutuo aiuto per i famigliari di persone con disagio psichico che si riuniscono con cadenza quindicinale il venerdì sera e un nuovo percorso per la gestione dell’ansia e gli attacchi di panico.

Per conoscere tutti le opportunità di Asvap4, è possibile consultare il sito www.asvap4.it e a contattare il numero 3473722283 o via mail [email protected] I contatti sono inoltre aperti a chiunque dovesse trovarsi in difficoltà.

Inoltre grazie alla nuova sezione Sportello Informativo è possibile trovare un primo orientamento sui servizi di salute mentale ripartiti per tipologia (minori, senior, etc) sul nostro territorio e in alcuni casi a livello nazionale,

