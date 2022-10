x x

SARONNO – Sono state svelate stamattina, in una conferenza stampa in Municipio, le 5 benemerenze che saranno consegnate il prossimo 22 ottobre alle 16 in Sala Vanelli.

Il sindaco Augusto Airoldi ha reso noti i nomi che sono: alla memoria di Luciano Cairati, ex consigliere comunale e assessore della Giunta Gilli, suor Fausta e suor Annunciata del Matteotti (premiate insieme), Andrea Leanza mago degli effetti speciali premiato anche con il David di Donatello, Giuseppe Rosafio, campione di baseball non vedenti e alla memoria di Paolo Strano insegnante presidente d’associazione e assessore.

A spiegare le motivazioni l’assessore Laura Succi che ha sottolineato come siano arrivate molte richieste (14 ndr) e come siano stati privilegiati come aspetti per scegliere i benemeriti “il numero di persone che hanno proposto la candidatura, il rilievo sociale e l’attività nei confronti dei più deboli ma anche la presenza in città e nella vita cittadina”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn