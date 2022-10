x x

BESNATE – Oggi alle 8.30 a Besnate in via Madoninna, all’incrocio con via Milyus per cause in fase di accertamento il conducente di furgoncino ha perso il controllo del veicolo e si è ribaltato sulla sede stradale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo con un’autopompa. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario: il conducente del mezzo, un 47enne, solo a bordo, è stato dunque estratto dal veicolo ed è stato medicato direttamente sul posto.

Per i rilievi del sinistro sono intervenuti i carabinieri, a seguire il carro attrezzi per la rimozione del veicolo.

(foto: il mezzo incidente con i vigili del fuoco)

11102022