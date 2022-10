x x

SARONNO – Le opere di sistemazIone del tetto dell’hub vaccinale di via Parini a Saronno sono in dirittura d’arrivo: lo ha annunciato il sindaco Augusto Airoldi ieri parlando ai microfoni di Radiorizzonti. “Si sta procedendo secondo le tempistiche previste, in questi giorni le ultime verifiche e si potrà definire la data di riapertura”, ha rimarcato il primo cittadino. All’hub sarà offerto non solo il vaccino anti-covid ma anche quello anti-influenzale, da parte dei medici di base che faranno richiesta di utilizzarle la struttura per somministrarlo ai propri assistiti.

Il tetto del hub era stato danneggiato dalla forte grandinata che si era abbattuta su Saronno a fine luglio.

Intanto, i numeri dei contagi anche a Saronno come nel resto della Lombardia appaiono in aumento.

La sommatoria dei dati relativi allo scorso weekend nel Varesotto è la seguente: +61 nuovi casi a Saronno, +25 a Tradate, +33 a Caronno Pertusella e + 19 a Origgio. In provincia di Como: +17 a Lomazzo e +12 a Turate. In Brianza: +66 a Cesano Maderno, +41 a Limbiate.

(foto archivio: il sindaco Augusto Airoldi al hub vaccinale di Saronno con la vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti)

11102022