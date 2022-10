x x

SARONNO – “Regione Lombardia, con la sua Deliberazione XI/7032 del 26 settembre 2022, in particolare con l’allegato tecnico alla Delibera, paragrafo 4.1, ha finalmente comunicato ufficialmente quello che già da anni si prevedeva e temeva: l’eliminazione, dal 2024, del collegamento diretto da Saronno a Milano Centrale, via Bovisa e Porta Garibaldi”.

L’annuncio arriva dal Comitato Viaggiatori TPL Nodo di Saronno guidato da Andrea Mazzucotelli che dà voce e traduce i documenti ufficiali resi noti negli ultimi giorni.

“La relazione Milano Centrale-Malpensa sarà re-instradata via Rho e Gallarate, tagliando fuori Saronno – chiarisce Mazzucotelli – Come chi frequenta i nostri treni ben sa, il collegamento per Centrale ha una importante rilevanza per il traffico regionale e pendolare (lo racconta la fotografia usata come copertina che risale allo scorso 4 ottobre), ma anche per i collegamenti con la rete nazionale, e sarebbe estremamente irresponsabile eliminarlo senza adottare una strategia alternativa”.

Dopo l’analisi tecnica non manca l’appello da viaggiatore e per i viaggiatori: “Regione Lombardia è consapevole, ha valutato cosa sta facendo? È stata valutata una alternativa da attuare entro il 2024? Qualcuno da Regione può cortesemente farci sapere quale sia questa strategia, qualora esistesse?”

Per quanto riguarda le tempistiche nel documento si trova lo la data del 2024 relativa alla linea Gallarate-T2 ma per fare lo spostamento del Malpensa Express serve anche quadruplicamento Rho-Parabiago quindi la scadenza potrebbe essere 2024-2030.

