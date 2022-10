x x

L’Inter women arriva a solaro!

I nostri bambini nella giornata di domenica sono stati impegnati in tre amichevoli con le loro corrispettive dell’Inter Women.

In particolare i nostri primi calci 2014 e i nostri pulcini 2012 e 2013 hanno avuto la possibilità di confrontarsi con la realtà professionistica di una società come Fc Inter che, dapprima con Inter GrassRoots Program e ora con la nuova aggiunta della Scuola Calcio Inter, affianca le nostre attività portando lustro e visibilità al territorio e ai nostri ragazzi. Con queste amichevoli tra squadra maschile e femminile, già da piccoli i nostri bambini coltivano i valori di buon sport e sana competizione, concetti fondamentali per la nostra società e per il mondo di domani.

