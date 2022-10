x x

SARONNO – Un panettone artigianale di altissima qualità è la novità in arrivo al Punto Rosso Lazzaroni lo spaccio/bar della Paolo Lazzaroni e Figli in via Gorizia 41. La produzione inizierà oggi partendo dalle tante competenze nate nel corso di decenni dedicati alla produzione del panettone della famiglia Lazzaroni con una collaborazione d’eccellenza.

“Partendo da una ricetta dell’archivio storico e dalla collaborazione con la famiglia dei Maestri Pasticceri Morandin – spiega Luca Lazzaroni numero uno della Paolo Lazzaroni e figli – abbiamo avviato un progetto che vuol portare alla produzione di un panettone artigianale di altissima qualità, secondo la metodologia più classica e tradizionale, prodotto qui a Saronno nel laboratorio del nostro Punto Rosso in Via Gorizia 41”.

L’alta qualità sarà garantita non solo dall’esperienza e dalla ricetta unica ma anche da un grande lavoro sulle materie prime: “Il panettone sarà prodotto con pasta madre viva di 90 anni tramandata di generazione in generazione, con burro di latteria, uova fresche da allevamento a terra, canditi ottenuti da frutta fresca (morbidi e saporiti)”. Essenziale anche quello che non ci sarà nel panettone: “Sarà senza aromi e senza conservanti o miglioratori”.

Negli ultimi giorni fervono i preparativi: “La prima produzione vedrà la luce nella settimana del 17 ottobre – conclude Lazzaroni – prevede una versione classica da 1 kg e 3 “speciali” da 750 g: Pere e Cioccolato, Cremino di Pistacchio e Lamponi ed ovviamente una versione all’Amaretto”.

Essendo la produzione completamente manuale ed artigianale, la tiratura sarà limitata e verrà riservata prioritariamente a chi lo preordinerà inviandone richiesta a [email protected], fino ad esaurimento scorta.

