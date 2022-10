x x

SARONNO – Lions club Saronno del teatro sarà in piazza a Busto Arsizio con Lilit per sostenere la campagna nazionale Nastro Rosa.

Nei giorni 14, 15 e 16 ottobre, in piazza San Giovanni a Busto Arsizio, la Lilit, nell’ambito della campagna nazionale Nastro Rosa, intende posizionare una unità mobile dotata di accoglienza, sala visita, ecografo e mammografo, per offrire alla cittadinanza la possibilità di accedere gratuitamente alla visita clinica senologica e ad una eventuale valutazione mammografica, in caso di incertezza diagnostica o di riscontro di patologia.

Tale apparecchiatura di norma è reperibile solo presso istituti clinici organizzati o presso le Asst, ed è noto come il sistema sanitario nazionale faccia fatica a sostenere le richieste molto numerose. È evidente quindi l’importanza di tale iniziativa che, nell’ambito della Prevenzione Oncologica Femminile, ha come obiettivo di supportare molte donne che sono in attesa di effettuare tale tipologia di accertamento diagnostico, in presenta di evidente patologia o di difficile valutazione. I Lions Club della 3 circoscrizione, zona A, tra cui il club Saronno del teatro, sosterranno l’iniziativa sia con la presenza in piazza durante i giorni dello screening e con un supporto economico al fine di contribuire all’impegno che la Lilit affronta per l’utilizzo dell’unità mobile mammografica.

(foto d’archivio: un precedente evento di Lions Club Saronno del Teatro)

