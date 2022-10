x x

VARESE – “Chiediamo al sindaco e a tutta la maggioranza che governa la città di Varese di sedersi al tavolo con tutti gli enti preposti e conseguentemente mettere in atto con urgenza interventi che tutelino la sicurezza dei varesini. Non è possibile che le vie cittadine siano in balia di bande di extracomunitari che anche nelle ore diurne non perdono l’occasione per litigare, accoltellarsi e delinquere alla luce del sole come se nulla fosse”. Così Emanuele Monti, consigliere regionale e comunale della Lega (nella foto), in merito all’accoltellamento avvenuto nel pomeriggio di sabato 8 ottobre ai danni di un diciassettenne tunisino per mano di un cittadino algerino di 27 anni, poi arrestato dalla Squadra volante in via Como.

“Nel corso dell’ultimo consiglio comunale abbiamo chiesto al sindaco Davide Galimberti e alla Giunta comunale di attivarsi con urgenza per migliorare le condizioni di sicurezza in città, soprattutto coinvolgendo le forze dell’ordine e tutti gli enti coinvolti a vario titolo. Ma dalle forze politiche che amministrano Varese sembra esserci un’avversioni a priori di tutte le proposte che facciamo, specialmente quando si parla di sicurezza”. “Non è possibile che anche di giorno si verifichino casi come quello di sabato” aggiunge Emanuele Monti. “Non c’è altro tempo da perdere – chiosa Monti – I cittadini, vista l’escalation di delinquenza, chiedono risposte che purtroppo tardano ad arrivare. Continueremo a vigilare sulla questione con la speranza che il primo cittadino la smetta di voltarsi continuamente dall’altra parte”.

11102022