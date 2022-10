x x

SARONNO – E’ firmata dal Pierluigi Gilli in qualità di capogruppo di Con Saronno – L’Italia c’è l’interpellanza in merito all’eliminazione del collegamento tra Saronno e la stazione centrale entro il 2024 di cui in città si parla da ieri dopo l’appello del comitato viaggiatori tpl nodo di Saronno.

Ecco il testo integrale del documento che rivolto al sindaco Augusto Airoldi chiede, alla luce dell’importanza del servizio, e pur nel rispetto delle proprie competenze cosa intenda fare, anche a livello informativo in merito “all’insentata abolizione”. Il testo ipotizza anche un coinvolgimento dei comuni limitrofi.

Ecco il testo integrale

Illmo Signor Sindaco,

premesso

a. sulla stampa é comparsa la notizia che la Giunta Regionale della Lombardia, con Deliberazione XI/7032 del 26 settembre 2022. in particolare con l’allegato tecnico alla Delibera, paragrafo 4.1 ha deciso l’eliminazione del collegamento ferroviario diretto da Saronno a Milano Centrale, via Bovisa e Porta Garibaldi tramite il treno “Malpensa Express con decorrenza dal 2024”

b. si tratta notoriamente di un servizio molto utile e richiesto non solo per il collegamento dell’aero porto con la stazione Centrale, ma pure per il trasporto a Milano, in ben tre stazioni di persone ivi dirette per ragioni lavorative e/o di viaggio tramite la rete ferroviaria nazionale ed treni ad alta velocità e percorrenza, raggiungibili allo scalo Centrale ed a Porta Garibaldi

c. in buona sostanza, tramite questo collegamento, la stazione di Saronno (principale noda delle FNM) e quelle dei paesi limitrof, con un enorme bacino di utenza, è connessa al sistema ferroviario nazionale ed internazionale in modo diretto, con un’unica tratta, senza necessità di trasbordi su altre linee o mezzi di trasporto (la metropolitana).

d. L’importanza di questo servizio, che costituisce un unicum di efficacia e di efficienza nel panorama del trasporto pubblico, non richiede ulteriori illustrazioni; la sua perdita costituirebbe un sensibile vulnus all’attrattività di Saronno.

Ciò premesso,

SI CHIEDE ALLA S.V.

se abbia avuto notizia della deliberazione della Giunta Regionale citata, In caso positivo, se non ritenga strategico per la nostra città e per il suo comprensorio un collegamento ferroviario diretto con le principali stazioni milanesi (Centrale e Porta Gari baldi) e con Bovisa; Conseguentemente, nell’alveo delle Sue competenze, se e quali iniziative, pure informative, intenda adottare la Sua Amministrazione, anche d’intesa con quelle dei Comuni convergenti sulla stazione di Saronno ai fini del trasporto pubblico di viaggiatori e di lavoratori, per pro muovere la resipiscenza della Giunta Regionale, peraltro ormai scadente, in merito all’abolizione del citato servizio, abolizione che appare insensata in via sistemica e contraddittoria con la sempre più auspicata possibilità di offerta di trasporto pubblico nell’interesse gene rale ambientale.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn