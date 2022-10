x x

LAZZATE – “La Regione Lombardia ha pubblicato l’elenco dei beneficiari del contributo rivolto alle Onlus che sostengono un distaccamento volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Si tratta di due milioni di euro di risorse regionali destinati a sessanta distaccamenti volontari”. Interviene così Alessandro Corbetta, Consigliere regionale della Lega, in merito ai contributi stanziati dall’assessorato regionale al territorio e protezione civile.

“Per il territorio della provincia di Monza e Brianza sono stati assegnati 153.497 euro per finanziare cinque distaccamenti: Carate Brianza (31.560 euro), Lazzate (40.000 euro), Lissone (31.880 euro), Seregno (35.000 euro) e Vimercate (15.056 euro). La Lombardia – afferma Corbetta – è l’unica Regione a sostenere un progetto così strutturato nei confronti del mondo del volontariato e dei Vigili del Fuoco, realtà fondamentali che vanno sostenute come valore primario, in particolare nelle situazioni di emergenza”. “Un ringraziamento quindi a Regione Lombardia e all’assessore Pietro Foroni per l’impegno, mai venuto meno, verso i distaccamenti volontari che potranno, con questo nuovo finanziamento, dotarsi di nuovi mezzi e strumentazioni tecniche necessarie per migliorare le condizioni operative” conclude Corbetta.

(foto: il comando di Lazzate dei vigili del fuoco)

