x x

SARONNO – Alla sesta giornata il campionato juniores regionale di Fascia B, al giro di boa del girone di andata è dunque il momento per un primo bilancio. Sicuramente positivo per la capolista Meda, che ha vinto 5 delle 6 partite sin qui giocate. Ma anche ottimo è stato il percorso sin qui compiuto dalla Gerenzanese che è seconda con 13 punti (4 vittorie, un pari ed una sconfitta). L’Esperia Lomazzo segue a 11 punti, ed a 10 punti il Fbc Saronno mentre il Sc United ne ha sinora raccolti 9.

Per quanto riguarda le squadre locali, nel sesto turno Sc United-Bulgaro 3-2, Db Cesano Maderno-Esperia Lomazzo 1-2, Fbc Saronno-Muggiò 2-2, Varedo-Gerenzanese 2-3, Pro Olgiate-Rovellasca 1910 2-4.

Classifica: Meda 15 punti, Gerenzanese, Muggiò e Menaggio 13 punti, Esperia Lomazzo 11, Rovellasca 1910 e Fbc Saronno 10, Varedo, Sc United e Itala 9, Bovisio Masciago e Bulgaro 7, Base 96 Seveso 6, Pro Olgiate e Db Cesano Maderno 3, Portichetto Luisago 0.

(foto Fbc Saronno/Andrea Elli: la formazione juniores del Fbc Saronno)

12102022