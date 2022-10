Giovedì 13 ottobre a Palazzo Pirelli l’iniziativa di Europa donna: “Una voce per tutte”

x x

MILANO – Giovedì 13 ottobre alle 10 nella Sala Giò Ponti di Palazzo Pirelli a Milano si terrà l’iniziativa “Una voce per tutte. Una campagna di sensibilizzazione a sostegno delle richieste delle donne con Tumore al Seno Metastatico”. L’appuntamento si inserisce nell’ambito delle iniziative del “Mese rosa” promosse da Europa donna e sarà l’occasione per presentare la campagna informativa lanciata dalle realtà di volontariato aderenti.

Interverranno il varesino Emanuele Monti, presidente Commissione regionale Sanità e politiche sociali; Rosanna D’Antona, presidente Europa donna Italia; Loredana Pau, vice presidente Europa donna Italia. Saranno inoltre presenti i rappresentanti delle 31 associazioni della rete lombarda di Europa donna Italia, di Coo’ee Italia, dell’istituto di ricerca Iqvia e Gabriella Farina, primaria dell’Oncologia del Fatebenefratelli. L’evento sarà anche tramesso in streaming al link: https://mediaportal.regione.lombardia.it/embed/live/13639

(foto archivio: il consigliere regionale Emanuele Monti)

12102022