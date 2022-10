x x

SARONNO – Brutto ritorno a casa nel tardo pomeriggio per molti pendolari saronnesi: appena si sono aperte le porte del convoglio e sono scesi dal treno alla stazione di “Saronno sud”, si sono trovati “immersi” in un odore nauseabondo. Non è certo la prima volta, come assicurano alcuni di loro: “Anzi, siamo alle solite – sbottano – siamo di nuovo alle prese con queste puzze insopportabili, che tormentano tutti quelli che abitano nella zona, fra Cascina Colombara e dintorni”.

Le indagini dei Comuni di Saronno e Caronno Pertusella hanno recentemente portato a focalizzare l’attenzione su un’azienda della zona, che tratta materiale di rifiuto ed alla quale la Provincia di Varese ha prescritto una serie di interventi, che presto dovrebbero risolvere il problema una volta per tutte.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio)

12102022