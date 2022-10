x x

SARONNO – Si è conclusa ieri la 45′ edizione della Mostra micologica tenutasi all’Unitre di via San Giuseppe. A tal proposito, viene quindi riportato il bilancio del presidente delle “Associazione micologica Bresadola-Gruppo Ceriani”, Marco Misani, il quale ha in primis tenuto a ringraziare sia tutti i soci per la buona riuscita della mostra sia Unitre, per averla ospitata.

La prima nota positiva riguarda la quantità di specie: “Siamo arrivati a 150 specie rispetto alle 120 iniziali, questo perché durante la mostra ci sono alcuni soci che continuano la ricerca nelle zone limitrofe, questo per rinnovare le specie già presenti e quelle che si deteriorano, è una mostra sempre attiva fino alle prime ore della domenica pomeriggio, si sostituiscono i funghi più vecchi, in tempo reale quindi arrivano funghi e specie nuove, per far sì che chi viene possa vedere esemplari sempre più belli” dichiara Misani.

Secondo il presidente dell’associazione, l’affluenza è stata buona la domenica pomeriggio, ma un po’ sottotono la mattina, complice probabilmente il maltempo.

“Tra i principali traguardi raggiunti, vi è sicuramente quello dell’essere entrati in contatto con 4 scuole saronnesi per proporre divulgazione micologica ed ecologica ai bambini, fa piacere che ci siano insegnanti che dimostrino questa sensibilità al rispetto per l’ambiente. Per quanto riguarda le prospettive future, vi è senza dubbio quella di migliorare sempre di più, portare sempre più tipologie di funghi e pensare sempre a qualcosa di nuovo per i bambini, che sono il nostro futuro, con l’avvicinarsi della 50′ mostra, non dico già da oggi perché sarebbe prematuro, si penserà a qualcosa di grande.”

