Rastafarianesimo for dummies: stasera conferenza a Il tasello di Saronno

SARONNO – “Sapevi che Selassiè, imperatore di Etiopia, è considerato dai Rastafariani “il messia nero”, reincarnazione di Gesù? Vieni a “Il tassello” per sapere tutto: insieme a Tommaso Valarani ripercorriamo la vita di Selassiè ed entriamo nel mondo della religione rastafariana nata attorno alla sua personalità”: così dal centro giovanile di via Don Monza 13 annunciano la conferenza prevista stasera, 12 aprile, alle 21 e dal simpastico titolo “Rastafarianesimo for dummies”. Ingresso gratis, con tessera associativa. L’incontro è aperto a tutti.

L’iniziativa è curata da Valarani, appasisonato di storia e filosofia. Negli ultimi cinque anni si è dedicato allo studio approfondito della cultura ebraica. Conosce aneddoti su chiunque e qualunque cosa!

