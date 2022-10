x x

SARONNO – Dalla scorsa settimana la polizia locale si è trasferita nei quartieri per diventare “di prossimità”. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, per un’ora al giorno (in base ai turni, dalle 11 alle 12 o dalle 17 alle 18), il nuovo mezzo ecologico in dotazione del comando saronnese con due agenti dedicati a questo servizio hanno una postazione mobile nei cinque quartieri cittadini, così da poter essere individuati dalla cittadinanza come punto di riferimento per raccogliere le istanze relative alle questioni attinenti la sicurezza, la viabilità, l’ordine pubblico.

“Il servizio verrà sperimentato per sei mesi, il tempo utile per valutare potenziamenti o aggiustamenti del progetto, in base alla risposta dei cittadini che, in queste prime giornate, mostrano un apprezzamento rispetto alla presenza degli agenti e alla loro disponibilità nel fornire indicazioni, suggerimenti e consigli pratici relativamente alle questioni più varie” riepilogano dal Comune.

Queste le postazioni scelte dall’Amministrazione per la pattuglia mobile:

Lunedì: Matteotti – via Amendola/via Don Minzoni.

Martedì: Regina Pacis – via Piave.

Mercoledì: Santuario – piazza Santuario.

Giovedì: Prealpi – piazza Prealpi.

Venerdì: Cassina Ferrara – via Larga/via Prampolini.

