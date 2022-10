x x

SOLARO – Secondo appuntamento, giovedì 13 ottobre al Parco delle Groane e della Brughiera Briantea sul futuro dell’area dell’ex Polveriera di Solaro, in via Polveriera, che è anche la sede del parco.

Per una giornata di studio e formazione saranno ospiti dell’ex Polveriera 150 studenti del corso di Landscape Rrpresentation and modelling del Polo di Piacenza del Politecnico di Milano. I giovani saranno accompagnati dai loro docenti Alessandro Bianchi e Giovanna Sona.

(foto archivio: l’area dell’ex Polveriera alla periferia di Solaro è anche la sede amministrativa del Parco delle Groane e spazio per eventi pubblici ed iniziative culturali. Ora se ne sta studiando la riprogettazione con i ragazzi del Politecnico)

