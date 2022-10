x x

SARONNO – “Oggi 110 anni fa ha aperto i battenti il cinema Silvio Pellico. Era una sala all’avanguardia per l’epoca con una grande platea a forma di settore circolare con il palcoscenico sul vertice. Vi era anche una balconata sorretta da ricercate colonnine in ghisa che inglobavano anche l’illuminazione”.

Così l’attuale gestore Vittorio Mastrorilli che guida la Mastercinema racconta l’anniversario della sala di via Pellico di proprietà della comunità pastorale che da 110 anni è un punto di riferimento per l’informazioni, l’intrattenimento della città di Saronno. Negli anni la sala ha continuano ad essere al passo coi tempi basti citare il 4k e le poltrone recentemente rinnovate.

“Sicuramente questo è uno dei momenti più difficili per il mondo del cinema e delle sale – spiega Mastrorilli che ha affrontato con la sala anche il difficile periodo della pandemia – ma il Pellico continua ad essere parte e fulcro della vita della comunità saronnesi cercando di proporre le pellicole del momento, quelle che fanno rifletteree quelle che stimolano il dibattito. Non solo ospitiamo anche eventi cittadini come quelli del festival Terra Mater o la collaborazione con la mostra “Sguardi diversi””.

E presto tornerà uno degli eventi più amati ed apprezzati dai saronnesi il cineforum: “Come tradizione partiremo il 25 ottobre con 19 proposte che permetteranno di vviere tante emozioni, approfondire temi diversi, vivere in una dimensione diversa dimenticando la propria”.

