SARONNO – Sedicesimi di Coppa Italia, Fbc Saronno-Mariano di questa sera alle 20.45 è l’unico posticipo, tutti gli altri incontri sono stati giocati già ieri.

Già promossa l’Aurora Uboldese

Risultati: Almè-Colognese 0-1, Cellatica-La Sportiva Ome 3-2, Accademia Inveruno-Lissone 3-3 (vittoria Inveruno ai rigori), Arcellasco Erba-Cinisello 1-1 (vittoria Erba ai rigori), Aurora Cmc Uboldese-Amici dello sport 2-1, Basiano Masata Sporting-Cividatese 1-0, Biassono-Speranza Agrate 1-0, Calcio Pavonese-Borgosatollo 3-2, Calolziocorte-Galbiate 0-0 (vittoria Galbiate ai rigori), Casalpusterlengo-Scannabuese 2-1, Vigevano-Vighignolo 1-1 (vittoria Vigevano ai rigori), Rozzano-Casteggio 0-0 (vittoria Casteggio ai rigori), San Paolo d’Argon-Gavarnese 1-1 (vittoria San Paolo ai rigori), Tribiano-Segrate 3-0, Vighenzi-Suzzara 1-2.

Gli ottavi di finale si disputano mercoledì 16 novembre alle 20.30, sempre con gara unica di sola andata (a sorteggio chi gioca in casa) ed eventuali rigori in caso di parità. Stessa formula per i quarti di finale che sono invece previsti al termine del girone di andata; si gicheranno infatti domenica 18 dicembre alle 14.30; semifinali con gare di andata e ritorno, mercoledì 1 e 15 marzo sempre alle 20.30, finalissima gara unica in campo neutro sabato 1 aprile in orario da definire.

