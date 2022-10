Calcio, Fbc Saronno-Mariano: parla mister Rione

x x

LAZZATE – A fine gara, vittoria del Mariano contro il Fbc Saronno e passaggio del turno agli ottavi di finale di Coppa Italia Promozione da parte dei lariani, l‘allenatore comasco Davide Rione è decisamente soddisfatto della prestazione della sua squadra.

“Nella mia squadra ho visto più cattiveria agonistica che nelle precedenti gare – rileva il tecnico dei lariani – Il risultato non è quasi mai bugiardo e stasera la prestazione c’è stata. Rispetto ai precedenti incontri ha anche visto progressi nel reparto difensivo, ci siamo ben disimpegnati e sono molto contento del fatto che stavolta non abbiamo incassato nessuna rete. Avanti così”.

